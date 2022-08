Madis Somelar Narva tankist: Nõukogude võimu repressioonid võivad erinevalt Rootsi kõrgaja reformidest korduda

Viimased nädalal on olnud meie pere jaoks erilised. Jagame oma Pärnu kodu Ukrainast tulnud kolmeliikmelise perega, kes põgenes märtsis oma kodulinnast Krõvõi Rihist. Pereisa on Ukrainas, nende korter on alles, kuid hirm Venemaa agressiooni eest sundis ema ja lapsi Ukrainast lahkuma. Poisid mängivad päeval legodega, käivad võrkpallitrennis, loevad. 9-aastane Vitali loeb Andrus Kivirähki poolt kirja pandud ning vene keelde tõlgitud Lotte tegemistest (Ukrainas õppis Vitali ukraina keeles). Minu pojad Aino Perviku ja Imar Tomuski raamatuid. Kui ema Olena õhtul töölt jõuab, istub diivanil ja õpib eesti keelt. Harjutame koos. Õhtud on täis erilisi jutuajamisi laste kasvatamisest, perekondade lugudest, kultuurist ja ajaloost.