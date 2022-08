Soomest kujuneb Vene turistidele transiidiriik. Helsingi loodab, et viisaotsused langetab nende asemel Euroopa Liit

Kui Soome juulis venelastele taas oma piirid avas, ei osatud arvata, et meie põhjanaabrist saab transiidiriik. Osa EL-i ja Schengeni ala riike on peatanud venelastele viisade väljastamise. Sellisest otsusest teatas eelmisel nädalal Läti. Soome alles kaalub väljastatavate viisade hulga vähendamist. Ent Soome antud viisade abil saab edasi teistesse Schengeni riikidesse reisida. Seetõttu kujunenud välja muster, et venelased kasutavad Soomet kui läbisõidumaad, et lennata Helsingist edasi näiteks Vahemere äärde puhkama.