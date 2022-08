Punamonumentidega tegeleva töörühma tegevus olgu läbipaistev

Eesti vabariigi erialaorganisatsioonid Eesti arhitektide liit, Eesti kujurite ühendus, Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing, Eesti kunstnike liit ja Eesti maastikuarhitektide liit toetavad riigi otsust moodustada okupatsioonivõimu sümboleid kandvate monumentide temaatikaga tegelev töörühm, mis aitab anda sisulise hinnangu avalikus ruumis olevatele skulptuuridele ja hauatähistele. Samuti on tänuväärne, et selle tulemusena tekib monumentide register.

Siiski ei jaga me seisukohta, mille järgi on töörühma koosseis, protokollid ja otsused salastatud – avalikku ruumi puudutavad otsused ja arutelud on Eesti vabariigis olnud avalikud ning nii peab see ka jääma. Eesti senise poliitilise kultuuri tava näeb ette kogukondade ning laiemalt avalikkuse kaasamise. Meie hinnangul annab just läbipaistvus otsusele täiendava jõu ja legitiimsuse.