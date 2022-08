JUHTKIRI | Andkem nüüd Narvale võimalus

Sellega näitas volikogu enamus, et nad mõistavad poliitiku vastutust. See polnud kerge ega populaarne otsus ja läks neile maksma terve hulga poliitilist krediiti.

Narva volikogu enamuse otsus on märk tegelikult toimivast integratsioonist. Nüüd tuleb neil lasta oma vastutus lõpuni kanda.

Edasiminekuks on vaja täita kolm tingimust.

** Needsamad linnavolinikud julgevad oma valijatele otsa vaadata ja tanki äraviimise otsust selgitada. Just nemad, sest nad tunnevad paremini kohalikku, ülejäänud Eestist eristuvat inforuumi. Küsimus ei peaks olema Tallinna diktaadis, vaid selles, et narvakad ise reageerivad muutunud väliskeskkonnale.

** Riigivõim hoiab end natuke aega vaos ega riku saavutatut kiirustavate jõuvõtetega. Narva esinduskogul on nüüd võimalus kinnitada oma siirust, et „komisjonide moodustamine“ ei ole ümber öeldult lõputu venitamine. Ka paar nädalat võib olla liiga pikk aeg. Sedaaegu jõuavad pingetest plusspunkte otsivad jõud kummalgi pool liiga palju usaldamatust üles kütta.

Ja viimaks, veel enne tanki liigutamist on vaja välja käia väärikas lahendus küsimusele, kus sõjariist tulevikus paiknema hakkab. Nii et üks tavaline, emotsionaalselt üles kütmata inimene võiks nentida: jah, ka nii on hea.