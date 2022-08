PÄEVA TEEMA | Eero Raun: Narva tank võiks saada uue tähenduse Ukraina värvides

Tankist pole mõtet püüda tankiga üle sõita, kui see on juba sümboliks saanud. Narvakatele natuke omane linnriigi mentaliteet ongi juba saanud selle tankivaidlusega uut trotslikku hoogu, mille märgina on linnavolikogusse viidud algatus rahvaküsitluse korraldamiseks. Selleks, et pinged enam ei eskaleeruks, on põhjust see konflikt lahendada mitte vargamäeliku tõsimeelsusega oma õigust taga ajades, vaid vaimse üleolekuga, elegantselt ja teravmeelselt. Vastaselt korral asendub praegune tüüpküsimus „Mida teha?“ lihtsalt teisega – „Kes on süüdi?“ Vene traditsioonides on küll mõlemad olulisel kohal, aga Euroopa kontekstis neist enam ei piisa.