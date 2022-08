SÕJARAPORT | Igor Taro: tänased sündmused on hea ajalookordus sellest, kuidas toimus Baltimaade „vabatahtlik“ Nõukogude Liitu astumine

Kõigi nende „rindel muutusteta“ uudiste valguses saab öelda, et ka muutusteta olukord on uudisväärtuslik – meil on teadmine, et okupandid ei rühi edasi.

Vene okupantide pealetungist Donbassis paistab olevat õhk välja lastud. Kuigi nad veel üritavad rünnakuid Bahmuti, Avdijivka ja Piski suundadel, paistab see pisut peaga vastu seina jooksmisena. Ukraina peastaabi hinnangul ei hoita vene üksustes luurelahingutega elavjõu pealt eriti kokku, saates üksusi samades suundades korduvalt kindlasse surma. Lõunarindel paistavad ukrainlased olevat selgeks teinud, et Antonivka ja Nova Kahhovka sildade remontimisel pole mingit mõtet. Õigupoolest, mõte küll on, kuid see ei vii praeguses faasis venelaste sõjalogistika taastumiseni. Tuumaelektrijaama intsidendid kruvivad pinget üles – kuni selleni, et vene okupantide ülemad on väidetavalt valmis mineeritud reaktoreid õhkima.