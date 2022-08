UUS ALGUS | Kohvik, kus aeg seisab. Heas mõttes

Kohvik-restoran Ajatu sisustus loob tunde, et oled jõudnud kellegi koju, kus sind on oodatud.

Kohvikus Ajatu on aeg justkui seisma jäänud. Türil vanas kogukonnaseltsile kuuluvas puumajas asuva söögikoha tubades on eri ajastutest pärit antiiksed mööblitükid. Peenekoelised laudlinad ja kardinad, mummulised ja lillelised serviisid, riiulite kaupa värvilist tarbeklaasi ja värsked lilled vaasides tekitavad tunde, et oled jõudnud kellegi juurde koju, kus sind väga oodatakse.