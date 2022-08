VALUST VALGUSENI | Näituse põhiteos „Oma pisaratega“ - see, mis on juhtunud, on ränk tragöödia nendele hingedele

Esimesel näitusel Tallinnas on eksponeeritud 15 reproduktsiooni (lõuendil koopiad) 9 kunstniku töödest, erinevates žanrites ja tehnikates - pintslist pliiatsini, lõuendist tahvelarvutini.

Näituse põhiteos, mis on ka näituse plakatil, on Olena Shtepura „Oma pisaratega“.

Autor kirjeldab oma tööd järgmiselt: „See mis on juhtunud, on ränk tragöödia nendele hingedele. Nad on pidanud üle elama kohutava piinakambri ja nüüd peavad nad elama sellega elu lõpuni.“

Olena lahkus koos oma sõbra Ksenia Datsjukiga sõja alguses Viini ja jätkas seal loomist. Nende koostöö tulemuseks oli ühisnäitus „Lavad“ Viini ALBERT ART GALLERY's.

Tallinnas on esitlusel kaks Ksenia teost, sarjast „Päevik“.

See tsükkel sai Ksenial alguse Ukraina sissetungi algusest ja sisaldab kümneid ja kümneid töid - nii visandeid kui ka täisväärtuslikke lõuendeid.

Kolmas kunstnik, kelle tööd näitusel esil, on Zakhar Shevchuk. Vaataja saab näha ja osta kahe tema teose - „Bucha #1“ ja „Külvikampaania on algamas“ - reproduktsioone.

Esimese teose nimi räägib iseenda eest – Zakhar kujutab kaadrit, Kiievi eeslinnas juhtunud kohutavast tragöödiast.

„Külv läheneb“ on väga võimas teos, mis näitab, et sõltumata sõjast või miinidest, peavad ukrainlased enda ja muu maailma ära toitmiseks, oma põllud külvama.

Iseendaks jäädes, jätkab Dmytro Koval – klassikalise Kiievi maalikooli esindajana loomist. Dmytro töid on Ukrainas korduvalt auhindadega pärjatud ja neid on esitletud ka erinevatel näitustel välismaal.

Tallinnas on esil üks tema võimsamaid töid „Punane taevas Irpini jõe kallastel“. Kujutatud on maastikku, millele kunstnik on kandnud sõja jäljed.