SÕJARAPORT | Teet Kalmus: mäng on muutunud. Nüüd ei ole Krimmis enam kuskil turvaline

Tänase postituse kõige tähtsam märksõna on Krimm. Poolsaar, mille annekteerimine on Putini jaoks olnud tema suurimaks saavutuseks kogu eluea jooksul. Poolsaar, mis pidavat olema nii hästi kaitstud, et pole mitte mingisugust variantigi, et seda saaks rünnata ilma selleta, et kõige uuemad Venemaa õhukaitsesüsteemid rakette kahjutuks ei teeks.