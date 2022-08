„Nii suurt tähte ei ole olnud ja tõenäoliselt ei tule ka enam.“ Vesa-Matti Loiri naerutas end eestlaste südamesse

„Vähemalt 90% soomlasi teab, kes on Vesa-Matti Loiri. Ja eestlastele, kes vähegi Soome televisiooni omal ajal jälgisid, on tema nimi ja nägu kindlasti tuttavad,“ ütleb Soomest pärit estofiil Tapio Mäkeläinen. „Ütleme, et võib-olla 30% pidas teda klouniks, kuid enamik nägi temas näitlejameisterlikkust,“ lisab Mäkeläinen.