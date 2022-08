Robert Linna: muusikaline standard on mulle ema-isa plaadikapist kaasa antud

Robert Linna (39) on kahe eduka bändi Elephants From Neptune’i ja Lexsoul Dancemachine’i solist. Küll Ivo ja Reet Linna poeg, on ta ennast ammugi kehtestanud iseseisva loojana. Suve algul andis Lexsoul välja uue EP, mida mängiti BBC raadios ja mis pääses Spotify playlist’idesse. Sügisel ilmub lõpuks Elephantsi uus album, järgmisel nädalal astub Robert koos Marten Kuningaga üles Tallinna linnaruumifestivalil „Tulevik on täna/v“.