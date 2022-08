„Kui ostsin 50-eurose tainarulli, olin nii õnnelik, nagu oleksin auto saanud!“ Nuriyan räägib toidu kaudu oma Dagestani lugu

Dagestani köök on Tallinnas üks ja ainus ning vaevalt et see oleks sündinud, kui Nuriyan poleks 19-aastasena sõitnud siia külla õe juurde, kes oli juba aastaid Eestis elanud. Dagestani ja Tšetšeenia piiri äärsest külast pärit tüdruk oli alati teadnud, et tema elu kujuneb teistsuguseks. „Meie peres hinnati haridust, reisiti palju, maailm oli küllaltki lahti,“ räägib ta. Peres räägiti kolmes keeles: tšetšeenist isa ja laki rahvusest ema rääkisid tütardega kumbki oma emakeeles, aga kõik ühised jutud aeti vene keeles.