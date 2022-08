JUHTKIRI | Ei Vene turistile, jah Vene tudengile

Vene turistidele tee tõkestamine ja Putinit kartvate tudengite kaitsmine on valitsuselt õiged sammud. Üheotsapiletiga üliõpilastest võib suisa tulu tõusta.

Reeglis tehakse mõistlikke erandeid, näiteks neile, kelle lähisugulased on Eestis või kes ise elavad siin elamisloa alusel. Kedagi küüditama ei hakata. Ja vähemalt esialgu on paratamatud erandid, nagu tuleb lubada sisse need inimesed, kes kasutavad Eestit teistesse Schengeni viisaruumi maadesse reisimiseks.

Tegemist on sammuga, mida on varem toetanud ka Eesti Päevaleht. Ajal, kui Vene väed ületavad Vene piiri tankiga, et tappa, purustada ja hullematki teha, ei tohiks sama riigi kodanikud ületada piiri, et lihtsalt elu nautida.

Pole küll tõenäoline, et sarnase lauskeelu kehtestaks lähiajal kogu Schengeni ala. Küll arutatakse Soomes Vene kodanike eemalehoidmist, seda sammu toetab ka peaminister Sanna Marin. Aga näiteks Saksamaa kantsler Olaf Scholz on juba öelnud, et tema täielikku viisakeeldu ei poolda.

Praegu on kõige tähtsam siiski see, et pole jäetud ootama lõpmatut kooskõlastamist, vaid Eesti on vähemalt käitunud enda südametunnistuse järgi.

Niisamuti likvideeris valitsus probleemi, millest eilses lehes kirjutasime. Siiani oli hirm paljudel Eestis õppivatel Vene tudengitel, keda õpingute nominaalaja lõppedes ähvardas kohustus Venemaale naasta. Seal aga läinuks paljude tee otsemaid tšekistide ülekuulamislaua taha ja küllap kaugemalegi.

Need, kel on õpingud pooleli, saavad nüüd aastaks Eestisse jääda. Ja kõigil on võimalus paluda poliitilist varjupaika.

See on inimlik ja Eesti huvidest lähtuv samm. Kuid veelgi rohkem oleks meie huvides mõelda laiemaltki. Selmet Vene tudengeid ka sõnades tõrjuda, võiks kaaluda hoiakut, et nutikad noored, kel on Venemaa praegusest režiimist villand, saavadki Eestis võimaluse end teostada ja hiljem siia panustada. Praegune Venemaa mõtlevaid kodanikke niikuinii ei vaja.