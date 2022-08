SÕJARAPORT | Teet Kalmus: lennuväebaasi plahvatused on Venemaale nii sõjaliselt kui ka poliitiliselt väga valus löök

Maailmas laiemalt on militaarringkondades jätkuvalt kõige kuumem teema Novofjodorvka sõjaväelennubaasis toimunud plahvatused. Versioone on palju, aga kõigil neil on ka omad nõrgad kohad. Krimmi kohaliku võimu esindaja sõnul said plahvatusest viga rohkem kui 60 hoonet, mis asusid kuni pooleteise kilomeetri kaugusel sündmuskohast. Venemaa on teatanud ühest surnud inimesest, aga olukorda arvestades on neid ikka pigem kümnetes, sest teadaolevalt toodi haiglatesse sealt piirkonnast rohkem kui 200 inimest. Hävisid lennukid, hävis Venemaa juhtkonna reputatsioon Krimmis, sest elu näitas, et keegi pole Krimmis nüüd enam kaitstud ning eriti piinlik on sealjuures veel vassimine ja valetamine.