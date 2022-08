Nagu ikka erakonna sisevalimiste puhul, puuduvad meil igasugused usaldusväärsed küsitlused, mis lubaks tulemusi mingiski ulatuses prognoosida. Kuna Ratase meeskond võtab valimisi tõsiselt, siis on see märk, et tunnetatakse siiski arvestatavat konkurentsi. Jaan Tootsi häälte osakaal saab heaks indikaatoriks, kui rahulolematud tänase juhtkonnaga partei sees tegelikult ollakse.