POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: õpetaja, näita keelt! Naudime hariduseksperimentide vilju Tallinna ummikutes

Septembri algul me oleme aga silmitsi kahe väga tõsise probleemiga – Eesti haridussüsteemi ähvardab tõsine kollaps ja pealinn Tallinna liiklust totaalne kinnijooks. Võimalik, et need kaks asja on omavahel seotud, kuna pealinna elu korraldamise juurde on sattunud inimesed, kes ilmselgelt on selle haridussüsteemi viljad, mida Eestis viimastel aastakümnetel on viljeletud.