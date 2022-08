SÕJARAPORT | Igor Taro: Luganski okupeerimine läks venelastele maksma kogu edasise ründepotentsiaali

Nagu näha, siis ei toimu mingeid katseid unustusse vajunud Lõmani grupeeringu poolt Donetsi jõge forsseerida. Viimati mai algul kaotasid nad seal sadakond tehnikaühikut, elavjõud ja lisaks muidugi oma rahvusliku uhkuse, mis voolas kevadiste veedega Donetsi jões minema. Praegu on selge, et seal mingit ründegruppi õieti pole. Kogu jõud on sätitud Bahmuti ja lõunarindele, kus see vaikselt kulub, aga mujal hallitab ja mädaneb.