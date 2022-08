Kristen Michal: Keskerakonna tänane kongress võis olla Jüri Ratase viimane

Jaan Toots on Keskerakonna hapras tasakaalus kopsakas kanaarilind kaevanduses. Valituks ta ei osutu, kandideerijana rõõmustas siiski kõiki. Jüri Ratast ja võimupöörajaid, suurriikide analüütikuid ja eriti rannas olevat publikut. Barbara Cartlandi teosed on kallid, elu ise toob hoogsat lugemist lauale, no mis sa hing veel ihkad?