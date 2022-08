Alguses hooplesid kõik sellega, kes tankiga paremini oleks hakkama saanud ja kuhu selle viinud. Muidugi oleks Parempoolsete siseminister juba esimesele kohtumisele tankiga traktori kaasa võtnud ja asja korda ajanud. Paraku jäeti esialgu tähelepanuta, et kogu tanki probleem on kehva integratsioonitöö tulemus, mitte konkreetse masina eripära. Kõik integratsioonialgatused meie ajaloos on olnud hooajatööd valimiste võtmes, mitte järjepidev pingutus.