SÕJARAPORT | Igor Taro: Hersonis on okupantide seis nukker. Ukarina hävitas mitu laskemoonaladu ja juhtimispunkti

Advijivka ümberpiiramine läbi põhjasuunalise pealetungi on võtnud kellegi peas ilmselt eepilised mõõtmed, sest rünnakud toimuvad otse põhjas, Avdijivkast täiesti eemal. Kohati jääb mulje, et vene kindralid on oma ülemuse usalduse kaotanud, sest rünnakuid kavandatakse nähtavasti poliitilisest otstarbekusest, kuna sõjaliselt pole need ratsionaalsed. Tõenäoliselt kahel kõige aktiivsemal operatiivsuunal likvideeritakse hetkel neid vangide üksusi, keda õnnestus mööda venemaad koku draapida.

Kokkuvõttes on paista, et väga pikalt venelased Dnepri läänekaldal vastu ei pea. Vastupidine on võimalik ainult juhul, kui neil on seal kosmilised varud. Ukrainlased on neid seal ka juba piisavalt peedistanud. Nüüd suudavad nad lasta sügavale tagalsse nii Krimmi poolsaarel kui mujalgi. Logistika ei sure neil kohe, kuid häiritud on ta kindlasti.