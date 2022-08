LUGEJAKIRI | Mare Rossmann: märtsis tuleb valida inimesed, kes suudavad oma otsuste eest ka vastutada

Ajalugu näitab, et mõnda aega on võimalik hirmutamisega valitseda, aga mitte kunagi ei võida rahva austust ja armastust. Üks poiss rääkis, et tema isa on kuulus poliitik ja hirmutab inimesi, aga kodus on nii arg vennike, et kardab üksi olla. Kui ema kodus ei ole, läheb kohe naabrinaise juurde.