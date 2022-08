„Ehkki rahvahääletus kinnitas elanike soovi läti keele kui ainsa riigikeele järele, on venestamise pikaajalised tagajärjed sellised, et igapäevases suhtluses on levinud läti ja vene keele samaaegne kasutamine,“ sõnas Läti justiitsminister Jānis Bordāns nädalavahetusel Läti Delfile. Igapäevateenuste pakkumise vallas on vene keele osakaal Bordānsi sõnul isegi suurenenud.