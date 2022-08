Toomas Alatalu: ei mõista, miks ERRi ajakirjanikud heidavad Kallasele ette rahva hirmutamist NATO plaanidega

Kuna kõne all on peaminister Kaja Kallase 22. juunil Financial Times’is ilmunud üldist tähelepanu äratanud väide, võib küll mõista mõnede ajakirjanike soovi lõputut opositsiooni mängida, ent sõja päevil oma kaevikusse sulgumine on selgelt liiast ja isegi ohtlik – nii või teisiti õõnestatakse meie oma sõjapealiku mainet. Eriti asjas, kus mitte ainult Eestil, vaid pea tervel maailmal oli võimalus aduda, et see, mida ta ütles, võis tõesti nii olla.