Üllas munarakudoonorlus? Naistearst: see on täielikult noorte naiste ärakasutamine

Munarakudoonorlus on paljudes Euroopa riikides, nagu ka Eestis, seaduslik. Noori naisi peibutatakse aktiivselt sotsiaalmeedias doonoriks, reklaame näeb isegi siis, kui teema vastu pole varem huvi tuntud. Eesmärk on küll üllas, aga naine võib teha otsuse, mõtlemata tagajärgedele. Need võivad aga olla ülitõsised.