JUHTKIRI | Narva murdis sõna. Laske tank ära viia ja minge eluga edasi!

Opositsioon heidab nüüd koalitsioonile ette, et too ei julge (valimistele mõeldes) tanki kohta ise otsust teha. Koalitsioon heidab opositsioonile ette peaaegu sama: et häälte kaotamise hirmus ei taheta ühineda otsusega, mis tuleks kodurahu huvides teha ühiselt ja üksmeelselt.

Kiirtee narvalaste heaolu rohkem mõjutavate asjadega tegelemiseni on „rauatüki“ minemaviimine. Kahjuks ajavad Stalnuhhin (ja Keskerakond) Narvas mingit muud asja.

On tõsi, et poliitilist manööverdamist leidub mõlema poole tegemistes ja linnapea Katri Raik mängis end keerulisse seisu. Ent hämamise tipptaset näitas siiski opositsioon eesotsas ühe oma juhi, keskerakondlase Mihhail Stalnuhhiniga. Kõigest nädal tagasi rääkis Stalnuhhin intervjuus Eesti Päevalehele, et uue pronksiöö ärahoidmiseks tuleb narvalastel endil tank ära viia. Eile ta rääkis, et Keskerakonna fraktsioon pole andnud nõusolekut tanki teisaldamiseks.

Opositsiooni kritiseerides märkis Stalnuhhin veel, et tank on kõigest tükk rauda ja linnavalitsus peaks selle asemel tegelema olulisemate teemadega. Väga õige – ja kiirtee linlaste heaolu rohkem mõjutavate asjadega tegelemiseni oleks „rauatüki“ minemaviimine. Tegelikkuses ajavad Stalnuhhin (ja Keskerakond) Narvas paraku mingit muud asja, levitades tanki ajaloost rääkides muu hulgas müüti, et tank osales Narva jõe forsseerimises, kuigi tegelikult pole see osalenud sõjategevuses ei Narva lähedal ega ka mujal.

Igatahes avas Narva linnavolikogu „mitteotsus“ nüüd tee valitsusele teha tanki teisaldamiseks oma otsus. Siseminister Lauri Läänemetsal on hea eesmärk: saada teemaga ühele poole 20. augustiks ehk taasiseseisvumispäevaks.