PÄEVA TEEMA | Riina Solman: okupatsioonivõimu sümbolid ei ole Eesti jaoks vabaduse ega õigluse, vaid kurjuse ja kuritegude sümbolid

Riik peab võtma initsiatiivi ja otsustama, sest kahjuks läks nii, nagu ennustasid need, kes on Narva volikogu meeleolude ja jõujoontega paremini kursis kui Narva linnapea ja siseminister. Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et taoliste okupatsioonisümbolite koht ei ole avalikus ruumis ja nad tuleb lihtsalt ära koristada. Seda tuleb inimestele ka lihtsalt ja arusaadavalt seletada. Tegemist on meie jaoks mitte Eesti vabastamise, vaid okupeerimise sümboliga, mis on saanud veel negatiivsema tähenduse tänu Venemaa agressioonile Ukrainas. Need sümbolid ei ole Eesti jaoks vabaduse ega õigluse, vaid kurjuse ja kuritegude sümbolid.