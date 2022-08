„Peatage Putin!“ ja „Ei sõjale!“ Ukrainlaste ilmakuulus DakhaBrakha astub jõuliselt vastu Vene propagandamasinale

Absoluutne tipp

Tänaseks on tegemist kõige kauem tuuritanud ansambliga Ukrainast, mis 18-aastase tegevusaja jooksul jõudnud üles astuda Uus-Meremaast Brasiiliani. Nad on koostööd teinud ka äsja Eestis kontserdi andnud Soome akordionivirtuoosi Kimmo Pohjoneniga. Sel suvel on nad mainekatel festivalidel jaganud lava Billie Eilishi ja Paul McCartneyga.

DakhaBrakha (ДахаБраха), mis tähendab vanas ukraina keeles „anna/võta,“ on samaaegselt uuenduslik ja ehe. Nende loomingus leiab mõjutusi nii India, Aafrika kui ka Austraalia pärimusmuusikast. Kvarteti jõuline hääl ja suur hääleulatus loovad helimaastiku, mis ei hooli riigipiiridest, kuid mille juured on kindlalt Ukraina kultuuris.

Peatage Putin!

„Ukrainas toimuv sõda tuletab valusalt meelde, kui oluline on kultuur ühe rahvuse identiteedis,“ ütleb kontserdi korraldaja Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa. „DakhaBrakha hiljutised kontserdid on lõppenud koos pealtvaatajatega Ukraina hümni laulmisega. Publik seisab veendunult Ukraina ja ukrainlaste selja taga,“ lisab Noormaa.

DakhaBrakha on aastaid nimetanud end vaba Ukraina suursaadikuteks. Nende ülesastumised on täis hüüdlauseid „Peatage Putin!“ ja „Ei sõjale!“

Kollektiivi ainus meesliige Marko Halanevych ütleb, et loomulikult on praegune sõda nende kodumaale suur valu ja tragöödia ning nad tunnetavad seda iga päev: „Paljud inimesed Ukrainas ja kogu maailmas ütlevad meile, et lava on meie parim võimalus olla kasulik oma riigile, tutvustades kõikjal maailmas inimestele, kes tulnud meid kuulama, Ukraina kultuuri, muusikat ning meie lugu.“

Propagandale vastu

Osa Venemaa propagandasõnumist on olnud see, et Ukrainat ei eksisteeri iseseisva riigina, millel on oma kultuur, ajalugu ja keel. „Kuid see on suur osa DakhaBrakha olemasolu põhjusest,“ ütleb etnomusikoloog Maria Sonevitsky, kes õpetab New Yorgi Bardi kolledžis.