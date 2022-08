Jõhvi vallavolikogu esimees: Viimsi asemel tasuks tank viia Sinimägedele, kus kunagi toimusid lahingud

Nagu aru saan, siis algas Narva tanki teisaldamine. Kahjuks Viimsisse. See näitab meie Tallinna-keskse valitsuse mõtlemise piiratust. Tallinnast kaugemale kohe mitte kuidagi ei näe. Uuel asukohal peab ju olema mingi mõte. Seda ka museaalina. Tank peaks toetama uue asukoha ekspositsiooni ja andma sellele midagi juurde. Viimsis paraku juba on on täpselt samatüübiline hiline T-34/85 tank, mis saadi kingituseks Poola armeemuuseumilt. Seetõttu leiab Tallinnast kaugemale vaadates mujalt paremaid variante.