Riia linnavolikogu liikmetest moodustatud komisjon on üksmeelselt kokku leppinud vähemalt ühe Riia linnas asuva tänava ümbernimetamises. Tegemist on Nõukogude okupatsioonivägede ohvitseri Detlav Brantkalnsi nimelise tänavaga.

„Meie hinnangul on vale, et Nõukogude võimu esindajad on surematute sümbolitena endiselt Riia linnas esindatud. Brantkalns oli kahtlemata üks nendest inimestest, kelle käed nõretavad süütute inimeste verest. Seepärast on ainuõige, et Riias ei ole sellise nimega tänavat,“ põhjendas otsust Riia linnavolikogu liige ja komisjoni esimees Edgars Ikstens.