Teatrid kergitavad eesriiet. Algab uus hooaeg

VAT teater kolis Sakala 3 teatrimajja

Teatri egiidi all teevad oma lõputöid nii EKA, EMTA lavakooli kui ka Viljandi kultuuriakadeemia tudengid. Esimesena neist esietendub 13. oktoobril autorilavastus „In memoriam Bellingshausen“, mille on loonud EKA stsenograafiatudeng Joel Väli.

Vanemuine avab hooaja festivaliga

Tartu Uus Teater alustab 15. hooaega

30. septembril esietendub teatris Ivar Põllu autorilavastus „Stereo“. Lavastuse kunstnik on Kristiina Põllu ja selles mängivad vastselt teatris tööle asunud Ilo-Ann Saarepera, Elise Metsanurk, Andreas Aadel ja Ekke Hekles. Lavastuseks ei ehitata ega osteta ühtegi uut asja ega õmmelda uusi kostüüme – kõik esemed ja kostüümid on pärit Ivar ja Kristiina Põllu lavastustest, mis on 14 aasta jooksul Tartu Uues Teatris esietendunud. Ainult näitlejad on uued, nemad kasutavad neid esemeid ja kostüüme esimest korda.