Teisipäeva varahommikul algas punatanki teisaldamine, varasel ennelõunal suundus Toom lapselapsega hotellist kolme kilomeetri kaugusel asuvasse toidupoodi. Info tanki äraviimisest oli mõistagi kohalike inimesteni jõudnud. Teel kauplusse peatasid Toomi kokku 11 inimest. „Nad kõik rääkisid, kui vastik tunne neil on. Inimesed ütlevad, et asi pole tankis, vaid retoorikas, mis kogu seda saagat saadab. Kohalikel Narva-Jõesuu tädikestel on eesti keel suus ja nüüd on neil pisarad silmas, et nendega nii räägitakse ja suhtutakse, et nad pole Eesti,“ kirjeldas Toom. Ta kinnitas, et temal enesel oli sellest tankist enne ükskõik, kuid praegu on temagi solvunud.