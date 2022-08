JUHTKIRI | Valitsus lahendas tankitüli hästi, aga Narvat ei tohi nüüd unustada

Kui ka tanki eemaldamise vastased loole joone alla tõmbavad ega hakka pingeid õhutama, vajub teema valimiskampaania ajaks unustusse.

Tanki eemaldamise kriitikud – eeskätt venemeelsed, aga on ka teisi – heidavad valitsusele ette, et nõukogude monumentide teisaldamisest saab nüüd erakondade valimiskampaania tähtis osa ajal, kui lahendamist vajavad palju raskemad probleemid, näiteks täna uue vihastava ja hirmutava rekordi püstitava elektribörsi probleem. Meie kahtleme sügavalt, et tankisaaga mängib tuleva aasta riigikogu valimistel suurt rolli. Kui ka tanki eemaldamise vastased loole joone alla tõmbavad ega hakka pingeid õhutama, vajub teema valimiskampaania ajaks unustusse. Eesti avalikkusest eemaldatakse punamonumente muidugi veelgi, aga pigem ei usu, et veel mõni mälestusmärk suudaks kütta üles sama palju kirgi kui Narva tank. Loodame selles ka poliitikute vastutustundlikkusele.

Narva linnapea Katri Raik ütles eile Delfile, et Narva inimestelt võeti ära midagi, mis on neile armas, ja neile tuleb midagi asemele pakkuda, sest elu ei salli tühja kohta. Kindlasti peab arvestama, et teema pole tanki Viimsisse viimisega lõppenud, sest osa narvalaste hinge lõi tanki äraviimine haava nädalateks, kuudeks, võib-olla isegi pikemaks ajaks.

Vorstikauplemist ei tohiks tanki äraviimisele järgneda. Nagu ütles president Karis: mälestamiseks ei ole vaja tanke, sest selleks on kalmud ja kalmistud.

Aga labast vorstikauplemist ei tohiks tanki äraviimisele sellepärast järgneda. Nagu ütles president Alar Karis: mälestamiseks ja mäletamiseks ei ole vaja tanke, sest selleks on kalmud ja kalmistud. Peaminister Kaja Kallas lubas, et teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Narvas saab neutraalse hauatähise ja jääb väärikaks paigaks, kus lahkunuid mälestada. Niimoodi, Eestis rindejooni – Eesti vs. Narva, eestlased vs. venelased – tekitamata on lootust, et eilne päev aitab pisut pikemas perspektiivis üksteist hoopis paremini mõista, mitte ei anna integratsioonile tagasikäiku.

Linna arengule saavad narvalased kõige paremini kaasa aidata, kui (president Karist tsiteerides) „sulgevad oma aknad ja uksed teravust ja vastasseisu õhutavate üleskutsete ees“. See on tee selleni, et saada investeeringuid õiglase ülemineku fondist ning muudest Eesti, Euroopa Liidu ja eraallikatest. Samuti soodustab tee siseturistide ja läänest tulevate turistide kohaletoomist ning muud linna atraktiivsemaks ja paremaks muutvat tegevust.