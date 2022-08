Mu poeg lasti Butšas maha, kuulihaavu oli vähemalt kuus. Kehal olid piinamisjäljed

„24. veebruaril lendasid kohale Vene lennukid ja kopterid ning hakkasid meie pihta tulistama. Elasime Kiievi lähedal Hostomeli lennuvälja kõrval ja mulle oli see tohutu šokk, mis toimus. See tundus nii ebareaalne, ma ei uskunud, et 21. sajandil on midagi sellist üldse võimalik. Inimese aju lihtsalt ei suuda vastu võtta, et tänapäeval võiks midagi sellist juhtuda,“ räägib Snežana.