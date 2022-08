SÕJARAPORT | Teet Kalmus: see pole veel kõik! Venelasi kostitavad plahvatus plahvatuse otsa

Ukraina oli juba suutnud tänu HIMARS-idele muuta Venemaa armee logistikat ja nii oli Venemaa sunnitud oma n-ö laskemoona ja rasketehnika hub'i ehk jaotuspunkti liigutama lõuna suunal Krimmi Džankoi piirkonda. On olemas videod, kus on selgelt näha, et kontseptsioon oli sama mis varem Donbassis – laskemoon laaditakse Maiskis maha vahetult raudtee kõrvale, kuskohast see siis kas laaditakse veoautodele või rongidele, mis suunduvad põhja poole. See kõik oli lageda taeva all.