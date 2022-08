PÄEVA TEEMA | Peeter Espak: venelasest saan veel aru. Aga mis vahet on punapoliitikutega Narva juhtidel?

Raik tegi Narva arendamise teemal kaugeleulatuvaid plaane ning lootis, et kui kõik läheb hästi, siis paari aasta pärast on Narva vaja juba uusi inimesi. Nagu ta ise oma tulevikuvisioonis rõhutas: „Meil on hull idee teha Narvast inimeste Singapur. Miks mitte tuua Narva parimaid ajusid Ukrainast, Valgevenest, Kasahstanist? Sest see on ju venekeelne Euroopa.“