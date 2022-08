TAGATUBA | Paljud keskerakondlased kannavad Ratase pärast rusikat taskus. Arved klaaritakse pärast valimisi

Pärast Keskerakonna kongressi jagub kuulujutte küllaga. Oponendid sosistavad, et Jaan Tootsi esimeheks kandideerima toomine oli Jüri Ratase enda lüke. Sest parem on, kui n-ö vastuhääled lähevad konkreetselt kellelegi toetuseks, mitte otseste vastuhäältena esimehele. Teadjad inimesed Keskerakonnas lükkavad selle kaljukindlalt ümber. Jah, kunagi tõid tõesti Kadri Simson ja Jüri Ratas Tootsi erakonda. Ratas lubanud talle isegi siseministrikohta, kuid mäletatavasti läks see pärast 2019. aasta riigikogu valimisi EKRE-le.