„Sõda toetavad peamiselt heal järjel mehed“. Sotsioloogia on Venemaal kolinud põranda alla

Minjailo tegeleb Ukraina sõja algusest saadik Venemaal ohtliku asjaga: ta korraldab sotsioloogilisi uuringuid, et välja selgitada venemaalaste tegelik hoiak naaberriigi vastu peetava julma sõja asjus. Ta on seda uurinud 2022. aasta märtsist ja tema sõnul on hoiakutes toimunud murrang: venemaalaste toetus Ukrainas toimuvale vähenes pooleteist kuuga 9%.