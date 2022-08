Konrad Hanschmidt: kui elektrit ei suudeta toota, siis makskem raha hoopis tarbijatele, et nad välja aitaksid!

NordPooli andmed näitavad, et elektri puudujääk on vähem kui 3% ehk alla 100 megavati. Olnuks turul sel tunnil see 100 megavatti olemas, oleks hind olnud „kõigest“ 1000 eurot MWh, kuid siiski neli korda odavam. Olnuks turul veel 10% rohkem elektrit ehk ca 300 lisa-megavatti, olnuks hind 20 korda väiksem ehk 200 eurot megavatt-tunni kohta.