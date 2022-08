Nii oli täna ajavahemikul 17.00-18.00 Nord Pooli hind ülikõrge. Aga Eesti Energia äpp telefonis kuvas, et kõrge hind on ajavahemikus 18.00-19.00. Tegemist on tarbija otsese eksitamise ja petmisega (Täpsustus: Nord Pool edastab andmeid Kesk-Euroopa aja järgi, kuid see võib olla tõesti tarbijat eksitav).