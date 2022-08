AUTORIKÜLG | Kertu Mooste: armastus käib kõhu kaudu. Ma elan, et süüa

Minu peres oli ja on toit, õigemini hea toit, väga tähtsal kohal. Kõik sündmused keerlevad tänapäevani selle ümber: „Oo, mida me sööme?“ Mõlemad vanaemad küsivad kohe pärast hommikusöögi lõpetamist, mis siis lõunaks teeme. Enne oma „päris“ tööl alustamist töötasin ainult kohvikutes ja restoranides – üks neist on nüüdseks isegi Michelini soovituse saanud. See kõik on teinud minust inimese, kes peab sügavalt lugu kokkamisest ja armastab süüa.