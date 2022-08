Nagu homset poleks. Põhjanaabrid on lustiva peaministri pärast pahased

Riigi rahvusringhäälingule antud kommentaaris ütles põhjanaabrite peaminister neljapäeva hommikul, et tal on kahju, et videod, mis pidid selgelt ainult sõpruskonda jääma, üleüldse avalikkuseni jõudsid. Marinit kurvastab, et avalikkuse seas tekitab poleemikat asjaolu, et noor peaminister veedab õhtu sõpradega, tantsib ja laulab. Küsimusele, kas peol ka mõnuaineid tarvitati, vastab minister kindlal toonil, et peale alkoholi ta midagi muud ei tarvitanud.