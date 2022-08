Rein Taagepera: Lennart ja mina olevat Eesti poliitikasse toonud ühe uue asja – me naeratasime

1992. aasta juuli lõpupoole lendasin Californiast Eestisse, et Tartu ülikoolis käima panna uus läänelik sotsiaalteaduskond. Tallinna lennujaamas oli vastas Rahvarinde valimisliidu delegatsioon: Edgar Savisaar ja keegi veel. Kandideerigu ma presidendiks! Pagulasena olin juba kirjeldanud, et kui Eesti USA relvade toel vabaneb, lähevad pagulased sinna valitsema. Liiga kaua olid idapoolsed väliseestlased Eestis tippametikohti täitnud. Ütlesin, et järgmine Eesti president tulgu Eestist!