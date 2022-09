FOTOREPORTAAŽ | 13 tonni otra 45 minutiga. Vaata, kuidas käib 21. sajandil viljakoristus!

Takkasaare talu asub Türi lähedal, viimased 30 aastat on seal muu hulgas kasvatatud otra. Nende aastate jooksul on toimunud omajagu muutusi: põllumajandustehnika on töökindlam ja mugavam ning palju tööd teevad nüüd ära masinad. Ent seejuures peab arvestama ootamatustega, võib tulla vihma, võib tehnika katki minna – see on talupidaja argipäev.