SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelased on ärevuses. Krimmi okupantide juht pidas paremaks põgeneda

Kui rinnetel liikumisi ei olnud, siis mujal juhtus omajagu. Venemaa tulistas rakettidest Harkivit, tabades kahte ühiselamut, kus on juba 11 hukkunut ja rohkem kui 30 haavatut. Ühiselamuid rünnati väidetavalt rakettidega Iskander, aga seda teeb Venemaa üldjuhul siis, kui neil on teadmine, et seal võivad asuda Ukraina sõjaväelased. Kui nad saavad sellise vihje, siis Venemaad ei huvita seal hoones olevad tsiviilisikud.