Madle Lippus: saastavate autode piiramine poleks kõige tõhusam. Kolm olulist sammu autostumise vähendamiseks

Teistes Euroopa linnades on tõesti autostumise vähendamiseks ja kliimaeesmärkide saavutamiseks rakendatud n-ö „low-emission zone“ kehtestamist teatud piirkondades, mis kehtestab reeglid saastavatele (aga mitte vanadele) sõidukitele teatud piirkondades. Sellest lähtuvalt pakub nimetatud meedet ühe võimaliku lahendusena ka Tallinna kliimakava, kuid meetme rakendamist mina täna Tallinnas ei toeta. Seda põhjusel, et hetkel Tallinna ees seisvate väljakutsete lahendamiseks pole see lihtsalt kõige tõhusam.