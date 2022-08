Raivo Tamm presidendi kõnest: vaatamata tänasele pidupäevale ei välditud konfliktseid teemasid

Kõne kohustuslik pool mainis ära olulise ning rõhutas, et Eesti iseseisvus ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Presidendil oli õigus, et sellist aega nagu 1991. aasta august, enam ei tule, kuid tänane julgeolekuolekuolukord näitab selgelt, et meid varitsevad uued ohud. Teist Eestit ei ole ju meile antud ning igaühe meie tegevusest või tegevusest sõltub Eesti Vabariigi püsimine.