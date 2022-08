SÕJARAPORT | Igor Taro: näha on okupantide Krimmi tuusiku lõppemist ja meeleheitlikke katseid värvata kahuriliha

Venemaa sõjaroimade ja kallaletungi ministeerium on tegutsenud omas elemendis ja korraldanud raketirünnaku Voznesenski linnale Mõkolaivi oblasti lääneosas rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel. Enim purustusi sai üks viiekordne kortermaja, mille kaks trepikoda varises kokku. Arvatavasti on seal taas kümneid tsiviilisikutest hukkunuid. Raketi võimalikul lennutrajektooril 15 km edasi asub Lõuna-Ukraina tuumaelektrijaam – see on juba kolmas tuumaelektrijaam, mida Venemaa on Ukrainas ohustanud, peale Tšernobõli ja Zazporižžja omade.