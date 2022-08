Paari aasta tagune linnapea Mihhail Kõlvarti allkirjaga dokument lubab, et Merko arendatud Uus-Veerenni kvartalisse kerkiv lasteaed on munitsipaallasteaed. Juulis lõi Merko kopa mulda, aga ehitab sinna hoopis eralasteaia. Piirkonna elanikud on pettunud, sest esiteks käib eralasteaia tasu paljudele üle jõu ja teiseks on Merko öelnud, et see on eelkõige mõeldud just uhke uusarenduse elanikele.