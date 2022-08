JUHTKIRI | Marini ja Ratase valikud tekitavad küsimusi

Osa Marini skandaalist või „skandaalist“ tuleneb sellest, et ta on noorem kui enamik teisi tähtsaid poliitikuid – seega ei peaks tegelikult imestama, kui ta ka tantsu vihub. Osa tuleneb salvestusvõimaluste tohutust arengust võrreldes selle ajaga, kui n-ö väärikas eas kriitikud noored olid ja pidu panid – siis ei jäänud palju „skandaale“ lihtsalt pildile. Teisisõnu: need, kes Marinit pelgalt pidutsemise pärast süüdistavad, võiksid meenutada seda piiblilauset: „Kes teie seast ei ole patustanud, visaku esimesena teda kiviga!“

Ent Marini lool on teinegi kiht. Kas tema tööülesannete täitmine avalikkuse ette ujunud pidutsemislembuse pärast tõepoolest ei kannata? Kas ta ikka on seitse päeva nädalas ja 24 tundi ööpäevas kättesaadav ja töövõimeline, nagu turbulentse aja peaminister võiks olla? Kas saab usaldada tema oskust sõpru valida, kui avalikkusse lekkisid eraelulised videod, mis ei olnud avalikkuse silmadele mõeldud? Sääraseid küsimusi esitavad Soome ajakirjanikud ja valijad pole tingimata väiklased, vaid need on riigi juhtimise vaates põhjendatud küsimused, millele peab vastama.