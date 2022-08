SÕJARAPORT | Teet Kalmus: atentaat Duginile võis olla FSB sõnum sõjahüsteerikutele

Rinnetel on Venemaa jätkuvalt üritavam pool ning nad suutsid natuke edeneda Mõkolaijivi suunal Blagodatne juures. Donetski lähedal asuva Peskõ osas on Venemaa taas teatanud (peaks olema neljas kord) selle hõivamisest, aga kas see ka nii on, selgub lähipäevil. Suures plaanis aga rindejoon püsib kõigil rinnetel.